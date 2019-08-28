Испанская полиция заботится о жертвах пляжных воров

Среда, 28 Август 2019 Испания Испания

Испанская полиция заботится о жертвах пляжных воров

Испанская полиция заботится о жертвах пляжных воров: выдает шорты, футболку и шлепанцы.

В связи с участившимися кражами на пляжах Барселоны местная полиция решила проявить заботу о жертвах воров, оставшихся без одежды, в одних купальниках и плавках, пишет El País.. Им положены комплекты, которые включают шорты, футболку, шлепанцы и билет на метро в один конец. В случае с нудистскими пляжами такая помощь особенно актуальна, пишет noticia.ru.

С 27 мая по 21 августа такие комплекты получили 174 жертвы пляжных воров. А число обращений в полицию составило 853. Задержаны 137 человек. Как сообщает издание, каждый год число краж на пляжах Барселоны стремительно растет.

Специально сформированные полицейские группы начали с 27 мая патрулировать десять пляжей Барселоны. Патрулирование продлится до конца сентября.

Полицейские передвигаются пешком, на скутерах, машинах, велосипедах, лодках и квадроциклах, приспособленных к песку.

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