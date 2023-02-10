Испанская велогонщица Эстела Домингес погибла в результате ДТП

Испанская велосипедистка Эстела Домингес погибла в возрасте 18 лет после того, как ее сбил грузовик во время тренировки. Трагический инцидент произошёл во время вечерней тренировки на трассе в окрестностях города Саламанка.

По официальной версии водитель грузовика не увидел велосипедистку из-за солнечного блика. Прибывшая на место происшествия скорая помощь смогла лишь зафиксировать смерть спортсменки, сообщает Испанская федерация велоспорта (RFEC).

«Мы глубоко сожалеем о смерти Эстелы Домингес. Наши самые искренние соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде. Весь испанский велоспорт в трауре», — говорится в заявлении RFEC.

Спортсменка является дочерью Хуана Карлоса Домингеса, профессионального велосипедиста шоссейных гонок, выступавшего в гонках с 1995 по 2006 год.