Испанская велогонщица Эстела Домингес погибла в результате ДТП

Пятница, 10 Февраль 2023 Испания

Испанская велогонщица Эстела Домингес погибла в результате ДТП

18-летняя велогонщица трагически погибла под колёсами грузовика.

Испанская велосипедистка Эстела Домингес погибла в возрасте 18 лет после того, как ее сбил грузовик во время тренировки. Трагический инцидент произошёл во время вечерней тренировки на трассе в окрестностях города Саламанка.

По официальной версии водитель грузовика не увидел велосипедистку из-за солнечного блика. Прибывшая на место происшествия скорая помощь смогла лишь зафиксировать смерть спортсменки, сообщает Испанская федерация велоспорта (RFEC).

«Мы глубоко сожалеем о смерти Эстелы Домингес. Наши самые искренние соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде. Весь испанский велоспорт в трауре», — говорится в заявлении RFEC.

Спортсменка является дочерью Хуана Карлоса Домингеса, профессионального велосипедиста шоссейных гонок, выступавшего в гонках с 1995 по 2006 год.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)