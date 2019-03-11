Испанская ЖД-компания Renfe открыла 826 вакансий

Понедельник, 11 Март 2019 Испания Испания

Испанская ЖД-компания Renfe открыла 826 вакансий

Испанская железнодорожная компания Renfe открыла 826 вакансий, из которых 450 - на должность машиниста поезда.

Речь идет об одном из самых масштабных наборов в штат за всю историю компании. В 2017 году Renfe наняла 925 сотрудников.

Помимо машинистов, Renfe требуются менеджеры продаж, электрики, айтишники, специалисты по обслуживанию различного оборудования, пишет noticia.ru.

Компания стремится омолодить штат своих сотрудников, средний возраст которых сейчас составляет 54 года. Сегодня в Renfe работают 14580 человек.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья