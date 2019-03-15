Испанские аэропорты переходят на солнечную энергию

Пятница, 15 Март 2019 Испания Испания

Испанские аэропорты переходят на солнечную энергию

Управление воздушного транспорта и аэропортов Aena сообщило о своих планах по переходу на автономное энергоснабжение с помощью солнечных панелей.

Организация собирается направить 250 млн евро на программу использования возобновляемой энергии. Затраты на электричество, таким образом, должны снизиться с 75 млн евро в год до 23 млн евро. Также ожидается сокращение выбросов углекислого газа на 40% к 2025 году. Еще через пять лет аэропорты Мадрида и Барселоны должны выйти на нулевые выбросы, пишет  noticia.ru.

В администрации заявили, что средства пойдут на установку солнечных панелей в 22 из 46 аэропортов, входящих в состав Aena, включая Мадрид, Барселону, Малагу, Альмерию, Гранаду, Кордобу и Севилью.

Панели разместят на обширных участках вблизи аэропортов, которые также находятся в собственности Aena. Пока окончательное решение о том, в каких аэропортах появится солнечная энергия, не принято.

Кроме того, в планах организации установить 2,3 тысячи станций для зарядки электромобилей на стоянках при аэропортах.

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