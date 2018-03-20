Испанские активисты требуют защитить иберийского волка

Представители более 200 экологических, зоозащитных, политических и животноводческих организаций принимают участие в протестной акции третий год подряд.

Акция прошла под девизом «Волк живой, волк защищенный». Во главе манифестации шел одомашненный иберийский волк по кличке Рокко в сопровождении своих хозяев и семерых собратьев.

Защитники животных требуют унифицировать нормативную базу в отношении этого вида и включить его в Каталог и перечень испанских видов, подлежащих особой защите на территории Испании, пишет noticia.ru.

Представители организаций указали на необходимость унифицировать законодательство по защите иберийского волка на всем Пиренейском полуострове.

Отмечается, что вид находится под защитой во Франции и Португалии, в то время как в Испании на него разрешена охота. Защитники животных сообщают, что только за прошлый год неестественной смертью, в том числе от ружья охотников, погибли от 500 до 600 особей.