Испанские археологи нашли пещеру со следами древней резни

Среда, 12 Февраль 2020 Испания Испания

Испанские археологи нашли пещеру со следами древней резни

В испанских Пиренеях археологи обнаружили пещеру с останками людей, жестоко убитых около 7,3 тыс. лет назад.

Соответствующий отчет опубликован в журнале Nature.

Находка была сделана в пещере под названием Эль-Трокс в испанской провинции Уэска. Всего ученые обнаружили останки 13 человек, при этом, по их мнению, они умерли не в одно время, а с разницей приблизительно в тысячу лет.

Археологи исследовали останки группы из девяти человек, включая пятерых взрослых и четверых детей, погибших раньше остальных. Радиоуглеродное датирование показало, что их смерть наступила в период между 5325 и 5067 годами до нашей эры, пишет euromag.ru.

Специалисты обнаружили на останках следы попаданий стрел и ударов тупыми предметами, что позволило им сделать вывод о том, что люди стали жертвами расправы.

Археологи предположили, что причиной гибели группы стала конкуренция за ресурсы. В отчете говорится, что резня в Эль-Троксе не имеет археологических аналогов ни в Испании, ни в остальной Европе.

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