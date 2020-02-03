Испанские банки распродают недвижимость со скидками до 70%

Понедельник, 03 Февраль 2020 Испания Испания

Испанские банки распродают недвижимость со скидками до 70%

Банки Cajamar и Liberbank запустили акцию, в рамках которой собираются продать 3 тыс. объектов недвижимости в Испании со скидками до 70%.

Недвижимость распродают через агентство Haya Real Estate. Выгодно купить можно как жильё, так и коммерческие объекты, гаражи, промышленные и складские помещения, пишет noticia.ru.

В частности, банк Cajamar снизил цены на 1580 объектов. В среднем размер скидки составляет 30%, но в некоторых случаях достигает и 60%. Такие предложения можно встретить в Валенсии, Мурсии и Андалусии. Скидки будут действовать до 29 февраля.

Liberbank распродаёт 1400 объектов, в основном квартиры и дома. Здесь скидки достигают 70%. Большинство объектов находится в Кастилии-ла-Манче и Эстремадуре. Акция продлится до 30 апреля.

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