Испанские блогеры переезжают в Андорру

Как сообщают в Andorra Telecom, влогеров привлекает высокая скорость интернет-соединения, а также меры по кибербезопасности, которые гарантируют защиту перед хакерскими атаками.

В компании добавляют, что Youtube-блогеры стремятся наращивать аудиторию, и в Андорре для этого созданы самые благоприятные условия.

В Министерстве регионального планирования Испании в ответ на это заявление отметили, что влогеров привлекает исключительно экономическая сторона вопроса и на самом деле они уезжают в Андорру, чтобы платить меньше налогов.

Среди переехавших называют влогеров с сотнями тысяч подписчиков на Youtube, таких как Lolito Fdez или Ampeterby7, пишет noticia.ru.

В Andorra Telecom также заверили, что стремятся удовлетворить потребности своих клиентов. В качестве примера приводится высокоскоростное соединение по оптоволоконному кабелю со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с.