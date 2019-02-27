Испанские блогеры переезжают в Андорру

Среда, 27 Февраль 2019 Испания Испания

Испанские блогеры переезжают в Андорру

Многие популярные Youtube-блогеры Испании в последние годы решили перебраться в Андорру.

Как сообщают в Andorra Telecom, влогеров привлекает высокая скорость интернет-соединения, а также меры по кибербезопасности, которые гарантируют защиту перед хакерскими атаками.

В компании добавляют, что Youtube-блогеры стремятся наращивать аудиторию, и в Андорре для этого созданы самые благоприятные условия.

В Министерстве регионального планирования Испании в ответ на это заявление отметили, что влогеров привлекает исключительно экономическая сторона вопроса и на самом деле они уезжают в Андорру, чтобы платить меньше налогов.

Среди переехавших называют влогеров с сотнями тысяч подписчиков на Youtube, таких как Lolito Fdez или Ampeterby7, пишет noticia.ru.

В Andorra Telecom также заверили, что стремятся удовлетворить потребности своих клиентов. В качестве примера приводится высокоскоростное соединение по оптоволоконному кабелю со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с.

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