Испанские эксперты спорят о названиях продуктов

Но вскоре появились потребители с активной позицией (сторонники мяса и убежденные вегетарианцы), которые поставили под сомнение правильность использования одинаковых названий», – вспоминает директор компании Noel Alimentaria, Хауме Планелья. Эта компания была основана в 1940 году в Жироне, как производитель мясных продуктов. Однако с 2016 года она имеет линейку растительных продуктов. Они реализуют заменители колбас и мяса через 3200 торговых точек по всей Испании (половина из них являются супермаркетами сети Mercadona). Самая большая проблема, с которой столкнулась компания за эти три года расширения линейки растительной продукции, заключается в их обозначении и маркировке.

Учитывая рост такого вида растительной продукции, Комитет по сельскому хозяйству Европейского парламента предложил регулировать обозначение продуктов, которые не содержат мяса, но носят названия мясных. По мнению специалистов Комитета, готовое мясо для бургеров не может быть овощным. Они предлагают использовать название «овощные диски» (veggie discs). В 2017 году было запрещено называть продукты из сои молоком, сливками или сыром. Поэтому для их обозначения используются такие наименования, как растительный напиток или соевый сок, пишет espanarusa.com.

«Люди ищут в этих продуктах ароматы и текстуры, к которым они уже привыкли, и нет никаких оснований утверждать, что потребитель может запутаться», – говорит Кристина Родриго, возглавляющая ассоциацию ProVeg España, которая направлена на сокращение потребления продуктов животного происхождения. Она не соглашается с идеей Европейского парламента о переименовании растительных продуктов. Кристина Родриго также добавляет, что продукты растительного происхождения чаще располагаются на отдельной полке в супермаркете, что уменьшает вероятность их попадания в корзину покупок.

Национальная ассоциация мясных отраслей Испании (ANICE) выступает за разделение названий. «Уважая все варианты питания, мы решительно отвергаем некорректное использование названий мясных продуктов. Это может привести к путанице или обману потребителя, а также негативно повлиять на имидж продуктов нашего сектора», – комментируют в организации. «Необходим консенсус. Люди должны знать, что они покупают. Овощной диск является не очень понятным термином», – озвучивает свою точку зрения Хауме Планелья из Noel Alimentaria.

Современный мир отмечает быстрое изменение потребления и появление новых терминов. Изменения зависят от крупных компаний, которые уже имеют ресурсы для массового производства продуктов для веганов и вегетарианцев. Возвращаясь к теме чоризо из тыквы, следует отметить небольшую компанию Calabizo по ее производству, созданную тремя подругами из региона Галисия. Они придумали инновационный продукт, изменив несколько ингредиентов. При производстве используется тыквенная мякоть вместо мяса и оливковое маслом вместо животного жира. Остальная часть процесса остается идентичной. Копчение, сушка и другие шаги по приготовлению чоризо сохраняются. Создательницы компании заявляют, что они адаптируют традиционный продукт к тенденциям XXI века.

Женщины объединили предыдущий опыт работы каждой из них для реализации своей современной идеи. Эдурне Сендра была инженером-агрономом, но устала работать в крупной компании, поэтому присоединилась к Софии Кальво, которая работала в веганском ресторане. Экономист Кейла Поуса поддержала их и занялась развитием марки. Так на свет появилась первая веганская колбаса чоризо, которая набирает популярность среди местных жителей. Для изготовления килограмма колбасы необходимо использовать 10 килограммов тыквы. «Это продукт с огромной питательной ценностью, поэтому он потребляется не только по этическим причинам, но и для поддержания здорового питания», – рассказывает Кейла Поуса. Она добавляет, что главная их мечта – сделать так, чтобы продукт проделывал минимальные расстояния до магазина (так называемый принцип «0 километров»), сохраняя максимальную свежесть. Несмотря на свои небольшие масштабы, марка уже представлена в более чем 800 торговых точках Испании.