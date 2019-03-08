Испанские феминистки отмечают 8 марта забастовкой

К акции присоединились тысячи женщин с требованием равноправия и прекращения гендерного насилия.

Как передает ТАСС, испанский железнодорожный оператор Renfe объявил об отмене в общей сложности более 300 поездов из-за забастовки. Стачку поддержали многие политические партии, а также члены правительства Испании, в котором 11 из 17 ведомств возглавляют женщины.

В рамках намеченных на пятницу акций феминистки провели ночью на главной столичной площади Пуэрта-дель-Соль так называемый кастрюльный марш протеста - митинг, сопровождаемый массовым битьем в пустые кастрюли. Около 200 человек, в основном женщины, скандировали лозунги в защиту своих прав, пишет noticia.ru.

Хотя акции будут проходить в разных городах Испании в течение всего дня, главная демонстрация запланирована на вечер. В 19:00 по местному времени в центре Мадрида стартует шествие по случаю Международного женского дня и в поддержку феминистского движения. Главный лозунг акции звучит: "Если остановимся мы, остановится мир".