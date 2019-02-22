Испанские фирмы платят больше налогов, чем в среднем по ЕС

Об этом свидетельствуют данные доклада Paying Taxes 2019, разработанного PwC для Всемирного банка в рамках исследования, в ходе которого были проанализированы налоговые системы 190 стран мира.

Доля от прибыли, выплачиваемая испанскими компаниями в виде налогов (в том числе корпоративный налог и социальные выплаты), составляет 47%, что почти на 7% больше, чем в среднем по ОЭСР (40,3%) и ЕС (39,3%), а также немного выше, чем средний показатель по G-20 (46,6%).

Если сравнивать сумму, уплачиваемую в казну испанскими компаниями, с теми, что платят фирмы в конкретных странах ОЭСР, мы увидим следующую ситуацию: компании в Великобритании, США и Канаде находятся в более выгодном положении по сравнению с испанскими: 30%, 43,6% и 20,5% соответственно. Однако есть и такие страны, где фирмы отдают государству больше, чем в Испании, такие как, например, Франция (60,5%), Германия (49%) и Италия (53,2%), пишет espanarusa.com.

Из 47% от прибыли испанских компаний, уходящей в доход казны, 35,7% приходится на социальные платежи, 10,6% – на корпоративный налог и 0,7% – на другие сборы, согласно данным исследования. При этом, как видно, соотношение социальных выплат к корпоративному налогу в Испании составляет 35,7% к 10,6% – разница почти в 3,5 раза, тогда как в среднем в странах ОЭСР это соотношение равно 15,6% к 23,1%, а в мире – 16,1% к 16,1%.

Исследование, проведенное PwC, состояло в анализе фискальных систем разных стран с точки зрения политики налогообложения, применяемой по отношению к предприятиям среднего размера. При этом были проанализированы следующие аспекты: общая сумма, уплачиваемая в казну; количество необходимых платежей; время, необходимое компаниям для исполнения своих налоговых обязательств; сроки, предусмотренные для возврата налогов. Все это помогает оценить, насколько легко или сложно компаниям дается выполнение своих налоговых обязательств в той или иной стране.

Согласно результатам исследования, испанская налоговая система является одной из самых современных в мире, занимая 34 место из 190 и опережая таким образом США (37), Германию (43), Францию (53) и Италию (118).

Так, во всем мире в среднем компании необходимо 237 часов для выполнения своих налоговых обязательств, тогда как в Испании – 148. При этом среднее число платежей в казну во всем мире равно 23,8, а в Испании – 9.

Если говорить, к примеру, об НДС, компаниям во всем мире в среднем необходимо 19,6 часов для того, чтобы уплатить этот налог, в то время как в Испании после внедрения системы SII (Немедленное предоставление информации) это время сократилось до нуля.

Для возврата НДС испанским компаниям необходимо 16,4 недель, тогда как среднемировой показатель равен 29.

В исследование был включен также так называемый Post filing index – показатель административного бремени при возмещении НДС и аудит по налогу на прибыль, измеряющий эффективность деятельности налоговых служб: 100% – максимальная эффективность и 0% – минимальная. В Испании этот показатель равен 93,6%, в то время как среднемировой показатель составляет 59,6%.

В докладе также отмечается, что с 2004 года, когда налоговые службы начали активно внедрять в свою работу новые технологии, компании сократили среднее время, необходимое для уплаты налогов, на 84 часа, а количество платежей – на 10,3. Речь идет, прежде всего, о сервисах передачи информации о налогах в реальном времени, а также сервисах, позволяющих осуществлять возврат налогов автоматически. Пионерами в этой области стали такие продвинутые экономики, как Китай, Гонконг и Норвегия. В Испании была запущена система немедленного предоставления информации SII.