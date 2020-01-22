Испанские хостелы в списке лучших

«Важность рекомендаций постоянно возрастает, так как мы видим, что отзывы предыдущих путешественников имеют большое значение для потенциальных гостей, по которым они часто выбирают место для проживания в новом городе.

Наша премия HOSCARs выделяет лучшие хостелы в мире, согласно оценкам пользователей. Так путешественники могут узнать, в каком месте они могут быть уверены в атмосфере и в качестве обслуживания», - рассказывает Гэри Моррисон, генеральный директор Hostelworld.

Во время создания списка лучших HOSCARs 2020 были учтены такие критерии, как опыт работы с клиентами в целом, безопасность, соотношение цены и качества, местоположение, окружающая среда, персонал и чистота помещений. На основе оценок гостей были определены лучшие хостелы в различных географических категориях (континент, страны, города). Также можно ознакомиться с победителями в номинациях, связанных с такими критериями, как для путешествия в одиночку или в группе, по соотношению цена/качество и другие. Награды присуждаются тем хостелам из 17 800, включенных в платформу Hostelworld, которые набрали лучший результат в каждой из категорий, пишет espanarusa.com.

В HOSCARs 2020 можно увидеть два испанских представителя: 360 Hostel Barcelona Arts&Culture, ставший победителем в категории «Лучший хостел для путешествующих в одиночку»; и The Hat Madrid – в категории «Лучший хостел для путешествий до поступления в университет (18-24 года)». Следует отметить, что в 2019 году Испания была представлена в этом списке тремя хостелами, которые тогда стали победителями в номинациях «Лучший хостел для мужчин, путешествующих в одиночку», «Лучший новый хостел среднего размера» и «Лучший хостел для групп».

Кроме того, платформа Hostelworld также опубликовала рейтинг 10 лучших хостелов Испании 2020. Возглавляет этот рейтинг хостел One Parallel Барселоны, за ним следуют 360 Hostel Barcelona Arts & Culture и Sungate One Мадрида.