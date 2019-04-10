Испанские книги завоевывают международный рынок

«Испанские авторы и иллюстраторы все чаще играют ведущую роль на внешних рынках, особенно на британском, который традиционно является издательским рынком с низкой тенденцией к импорту работ зарубежных авторов. А это значит, что попасть туда не так просто», – говорит Рикард Пэрис, один из основателей испанского издательства Andana Editorial, добавляя, что многие испанские авторы начинают чаще задумываться о возможностях выхода на международный рынок. Следует отметить, что многие из добившихся мирового успеха испанских иллюстраторов получили степень магистра в области детской книжной иллюстрации в Кембриджской художественной школе.

Например, писатель и иллюстратор из Барселоны Марта Альтес после пяти лет работы графическим дизайнером в своем родном городе решила отправиться в Лондон, чтобы получить степень магистра. После чего она осталась в Лондоне и добилась большого успеха в создании красочных книг. Ее книги, публикуемые знаменитым издательством Macmillan Children's Books были переведены на десятки языков и стали обладателями премий Paterson, New Illustrator Honor и Dragon Reader 2014 за лучший национальный иллюстрированный альбом. «Мне всегда нравилось рисовать, но я не осознавала, что мне так нравится рассказывать истории, пока не приехала в Англию. В магистратуре я влюбилась в формат иллюстрированного альбома. Теперь я создаю связь между словами и изображениями», – рассказывает Марта Альвес.

Похожим творческим путем идет писательница и иллюстратор Ануска Альепус из Мадрида, которая окончила в 2016 году магистратуру в Лондоне, а в 2018 году выпустила свою первую книгу «That fruit is mine!», с которой она номинирована на награду Kate Greenaway Medal. Права на издание книги в Испании выкупило издательство Andana Editorial, специалисты которой высоко оценили творческие способности своей соотечественницы, пишет espanarusa.com.

Рикард Пэрис отмечает, что кроме несомненного таланта испанских иллюстраторов, за успехом стоит слаженная командная работа британских профессионалов, благодаря которым каждая книга доходит до читателей в наилучшем виде. “У меня есть редактор и художественный директор, с которыми я сотрудничаю уже достаточно долго. Они помогали мне развиваться и постепенно ставить грандиозные цели. Я благодарю британский издательский рынок за возможность работать над альбомом или книгой дольше, чем в других странах. Иногда этот процесс длится больше года», – добавляет Марта Альтес.

По мнению обеих испанских иллюстраторов есть два фундаментальных отличия между издательским рынком Испании и Англии: международное признание, которое заметно влияет на размер рынка, и содействие воспитанию культуры чтения. В Англии очень много внимания уделяется продаже прав на публикацию другим странам, поэтому ярмарки просвещения в Болонье и Франкфурте имеют для них огромное значение, поскольку это их возможность продавать книги другим странам и публиковать их на разных языках. Если британские издательства видят, что книга не вызывает интереса в других странах, они могут отказать автору в дальнейшей публикации. Вторым преимуществом британского издательского сектора являются многочисленные мероприятия, направленные на популяризацию чтения и знакомству с миром создания книг. К ним относятся фестивали, выставки, мастер-классы для школьников и вечера чтения в парках и на улицах.