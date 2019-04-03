Испанские компании планируют увеличить прибыль

По данным исследования SME Pulse 2019, проведенного Oxford Economics для American Express, испанские предприятия малого и среднего бизнеса считают, что их прибыль вырастет в среднем на 3,82% в этом году и на 5,49% – в ближайшие три года. Кроме того, 66% из них считает, что за 2019 год их доходы увеличатся на 2 – 5%, а более 5% называют число 16%. За три года 49% компаний планирует увеличить прибыль на 2–5%, 34% – на 5–10%, 13% – менее чем на 2%, 4% – на 10–15%.

За 2018 год нетто-доходы маленьких и средних компаний в Испании выросли в среднем на 2,54%, пишет espanarusa.com.

82% испанских предприятий малого и среднего бизнеса отмечают, что увеличение доходов является их главной целью в долгосрочной перспективе. 46% имеют цель улучшить репутацию компании, 39% хотят увеличить маржу прибыли (соотношение чистых доходов к объему чистых продаж), 38% планируют улучшить продуктивность, а 29% – увеличить положительный вклад в общество.

78% считают свою бизнес-стратегию удачной, при этом учитывая риски, которые могут возникнуть: 73% полагают, что может поменяться законодательство, 54% опасаются нестабильности в экономике, 43% – увеличения стоимости кредитования, 39% – изменений в области кибербезопасности и 38% – изменений коммерческих отношений (39%).

83,6% доходов предприятий малого и среднего бизнеса происходит от национальных продаж, а 11,8% – от экспорта. Однако ожидается, что в ближайшие три года ситуация с экспортом изменится в лучшую сторону.

28% компаний считают, что для улучшения состояния дел в области экспорта необходим доступ к наиболее полной информации о новых рынках, а 19% полагают, что для этого нужно открыть представительство или офис продаж на новом рынке.

17% полагают, что для улучшения доступа к новым рынкам необходимо прибегнуть к помощи специализированных агентств, которые окажут помощь, необходимую на пути увеличения экспортных продаж. Еще 17% считают, что необходимо принимать участие в работе онлайн-платформ, а 16% – что нужно начать сотрудничать с компаниями, для которых рынок является родным.

39% испанских предприятий малого и среднего бизнеса считают, что для улучшения финансовых показателей необходимо увеличение продуктивности и оперативной эффективности, 19% планируют улучшить финансовые дела путем завоевания новых рынков на национальном уровне, 19% говорят об увеличении доли на рынке, 9% – о поддержании актуальных стратегий компании, 9% – о завоевании новых рынков на международном уровне.