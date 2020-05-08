Испанские магазины Zara начали работать по записи

Испанская Inditex Group, один из крупнейших на мировом рынке фэшн-ритейлеров, возобновляет работу розничных магазинов на внутреннем рынке в Испании. С 7 мая 2020 года открываются первые магазины Zara, Bershka, Pull & Bear и других подконтрольных группе брендов, пишет malls.ru.

На первом этапе власти допустили работу розничных магазинов площадью до 400 квадратных метров. В первые дни посещать магазины можно будет только по предварительной записи по телефону или электронной почте. Согласно установленным правилам, находиться внутри магазина смогут не более четырех покупателей одновременно.

Вместе с тем, с 11 мая режим работы розничных торговых точек в Испании будет смягчен. Покупатели смогут посещать магазины без записи, но их пропускная способность будет ограничена 30% от обычного трафика. Кроме того, будут действовать установленные властями государства требования по соблюдению безопасности. Открытие магазинов в составе торгово-развлекательных центров запланировано на 25 мая.

Inditex Group стала одной из компаний, которая сохранила весь штат в период, когда розничные магазины были закрыты, и обеспечила выплаты своим сотрудникам за март и апрель 2020 года. На сегодняшний день под управлением компании находится 1600 магазинов в Испании, но большая часть из них располагается в моллах и по площади превышает 600 кв.м.