Испанские медики говорят о наплыве тяжёлых пациентов

Вторник, 05 Май 2020 Испания Испания

Испанские медики говорят о наплыве тяжёлых пациентов

Врачи скорой помощи в Испании столкнулись с наплывом пациентов в тяжёлом состоянии.

Об этом рассказала изданию 20minutos глава отделения неотложной помощи госпиталя Santa Creu i Sant Pau в Барселоне Мирея Пуиг Кампмани. По её словам, большинство пациентов сейчас — это заражённые коронавирусом. Но во время пандемии появилась также новая, очень непростая, категория больных.

«Мы наблюдаем приток людей, которые обращаются с запущенными патологиями, потому что затянули с визитом к врачу. Также есть пожилые люди, которые живут одни. Они, например, упали, а никто про это не знал на протяжении нескольких дней», - рассказал она. По словам Миреи, сейчас люди до последнего тянут с визитом к врачу, чтобы не подвергаться риску заболеть COVID-19 и не перегружать медиков, которые и так завалены работой. Это часто приводит к осложнениями и критическим ситуациям, пишет noticia.ru.

Что касается скорости распространения коронавируса, то сейчас, по словам врача, ситуация несколько улучшилось, но больных COVID-19 по-прежнему привозят. Нередко возвращаются пациенты, уже переболевшие коронавирусом. Иногда у них появляются какие-то последствия перенесённой болезни. Особенно им подвержены астматики.

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