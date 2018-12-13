Испанские медики – одни из самых квалифицированных в мире

В преддверии наступающего 2019 года издание составило список из 100 лучших медиков Испании. Сразу привлекает внимание то, что 90% участников данного рейтинга – врачи медицинских центров Барселоны и Мадриды. Другая закономерность – только 16% из них женщины, пишет espanarusa.com.

Барселона и Мадрид лидируют по качеству медицинского обслуживания по понятным причинам, ведь именно там находятся самые современные и инновационные госпитали страны. Лучшими в этом году снова были признаны: Hospital La Paz, Hospital La Luz, Hospital Gregorio Marañón, Hospital Fundación Jiménez Díaz и Hospital Ramón y Cajal. Помимо столичных центров, в список попали медицинские учреждение Валенсии, Малаги, Саламанки, Бильбао, Эльче, Сан-Себастьяна, Гвадалахары, Севильи, Ла-Коруньи и Вальядолида.

Кроме того, издание отмечает тот факт, что испанские медики являются одними из самых квалифицированных в мире, а страна может похвастаться хорошо развитой системой здравоохранения.