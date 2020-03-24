Испанские медики рассказали, кто чаще умирает от коронавируса

Вторник, 24 Март 2020 Испания Испания

Испанские медики рассказали, кто чаще умирает от коронавируса

Министерство здравоохранения Испании подготовило статистику, которая наглядно демонстрирует, люди какого возраста чаще всего умирают от коронавируса.

68% пациентов, которые попадают в отделение интенсивной терапии, старше 60 лет. Среди самых маленьких пациентов (до 9 лет) только один оказался в отделении интенсивной терапии. Среди больных в возрасте от 10 до 19 лет — ни одного. Среди пациентов, которым от 20 до 50 лет, почти 13% попали в такое отделение. В возрастной группе от 50 до 59 лет — 18%, пишет noticia.ru.

Смертельным коронавирус оказался для 17,9% пациентов, которым больше 80 лет.

5% — для людей в возрасте от 70 до 79 лет. Среди больных от 60 до 69 лет смертность снижается до 2,1%. Для всех остальных возрастных категорий показатель летальных исходов не превышает 1%. Пока в Испании от вируса Covid-19 скончались только пять человек младше 30 лет.

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