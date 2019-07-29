Испанские музеи среди самых востребованных в Европе

Понедельник, 29 Июль 2019 Испания Испания

Испанские музеи среди самых востребованных в Европе

Музеи Мадрида, Барселоны, Валенсии и Бильбао - среди самых востребованных в Европе.

Туристы, активно посещающие музеи, выделили Мадрид, Барселону, Валенсию и Бильбао среди других испанских городов. Они вошли в список 35 европейских городов с самыми востребованными музеями. Наряду с Миланом, Лондоном, Прагой, Римом, Парижем, Москвой и другими городами. Эти данные основаны на результатах опроса, проведенного поисковиком билетов и отелей Jetcost.

В случае с Мадридом чаще всего упоминали Прадо. В каталонской столице - музей футбольного клуба «Барселона». В Валенсии - музей науки принца Фелипе. В Бильбао - Музей современного искусства Гуггенхайма, пишет noticia.ru.

Выяснилось, что 67% туристов при выборе направления для отдыха учитывают то, какие там музеи

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