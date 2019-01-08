Испанские музеи в 2018 году посетили 12 млн человек

Лидером минувшего года стал столичный музей Прадо, в котором побывало 2,9 млн гостей, что на 2,4% больше по сравнению с 2017 годом.

Для музея Прадо это один из лучших показателей за последние десять лет. Число посетителей превысило 3 млн лишь однажды, в 2016 году, когда проходила выставка Босха. В минувшем году в музее особой популярностью пользовалась выставка, посвященная Рубенсу. В период ее проведения была зарегистрирована самая высокая посещаемость: 30 апреля экспозицию осмотрело 13 820 человек. В конце ноября состоялись мероприятия, открывшие праздничную серию по случаю 200-летию музея, и за четыре дня музей посетило почти 40 тысяч человек, пишет noticia.ru.

Музей Прадо, к тому же, проводил многочисленные выездные мероприятия, на которых побывало более 700 тысяч человек: 321 тысячи – в разных городах Испании и более 458 тысяч – за рубежом. Таким образом, общее число посетителей выставок Прадо приблизилось к 3,7 млн человек.

Три подразделения музея имени королевы Софии, расположенные в Мадриде, в 2018 году приняли в сумме почти 3,9 млн посетителей, на 17,5 тысяч больше чем в предыдущем году. Из них 1,7 млн визитов приходится на Центр искусств королевы Софии, 1,6 млн – на Хрустальный дворец в Парке Ретиро и почти 563 тысячи – на Дворец Веласкеса. Самыми посещаемыми мероприятиями оказались выставки Фернандо Пессоа, Беатрис Гонсалес и Доры Грасиа.

Третье место в рейтинге занимает музей Гуггенхайма в Бильбао, где побывало 1,3 млн человек. Тем не менее, количество визитов упало на 4% по сравнению с 2017 годом, когда музей праздновал 20-летний юбилей. В минувшем году посетителей особо привлекали экспозиции, на которых были собраны работы Жоаны Васконселос, Марка Шагала, а также выставка современного китайского искусства.

На 52% до 947 тысяч выросло число посетителей CaixaForum Madrid, где наиболее востребованными были выставки, посвященные Энди Уорхолу, Сальвадору Дали и студии Disney. Музей Тиссена-Борнемисы принял почти 907 тысяч гостей, что на 17% больше чем в 2017 году.

В число самых посещаемых музеев Испании также входит Национальный археологический музей в Мадриде (516 тысяч посетителей), Музей сефардов в Толедо (337 тысяч посетителей) и Музей пещеры Альтамира в Кантабрии (282 тысячи посетителей).