Испанские онкологи поблагодарили Амансио Ортегу

Понедельник, 03 Июнь 2019 Испания Испания

Испанские онкологи поблагодарили Амансио Ортегу

Испанское онкологическое сообщество выразило благодарность владельцу текстильного холдинга Inditex Амансио Ортеге за его вклад в борьбу с раком.

В последние годы Ортега - один из самых богатых людей в мире - потратил десятки миллионов евро на закупку оборудования для онкологических отделений испанских клиник. Это современные аппараты, предназначенные для наблюдения, диагностики и лечения онкологических  заболеваний. Среди них – аппараты ПЭТ-КТ, маммографы, аппараты МРТ, КТ-аппараты и линейные ускорители, пишет noticia.ru.

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