Испанские онкологи поблагодарили Амансио Ортегу

В последние годы Ортега - один из самых богатых людей в мире - потратил десятки миллионов евро на закупку оборудования для онкологических отделений испанских клиник. Это современные аппараты, предназначенные для наблюдения, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Среди них – аппараты ПЭТ-КТ, маммографы, аппараты МРТ, КТ-аппараты и линейные ускорители, пишет noticia.ru.