Испанские онлайн-галереи

Inéditad

В этой виртуальной галерее можно «прогуляться» по трем залам и открыть для себя работы молодых авторов и приобрести их (от 65 евро). По словам создателей проекта, Луиса Лопеса и Лукаса Амильяно, он призван объединить талантливую молодежь, создать сообщество любителей искусства, помочь молодым художникам презентовать себя, пишет espanarusa.com.

Сайт: https://ineditad.com/

La causa

Художественная галерея, которая презентует как испанских, так и международных художников, была задумана, как место встречи создателей современного искусства. Поэтому в самой галерее в Мадриде ежегодного проводятся выставки и встречи молодых художников со всего мира. В интернет-магазине можно найти как картины, так и иллюстрации, графические работы, фотографии (от 35 евро).

Сайт: http://lacausagaleria.com/

BAT

Галерея BAT активно сочетает выставки известных художников с презентацией молодых талантов, работающих в разных направлениях: живопись, скульптура, фотография и графика. Здесь что-то неожиданное для себя могут найти как истинные коллекционеры, так и те, кто хочет приблизиться к искусству и подобрать вдохновляющий подарок.

Сайт: https://www.galeriabat.com/

El Quatre

Художественная галерея, расположенная в Барселоне, теперь тоже представляет большое разнообразие работ современных художников в онлайн-магазине. Современная живопись и скульптура благодаря интернету отправляется из Барселоны по всему миру.

Сайт: https://elquatre.com/

MECA Mediterráneo Centro Artístico

MECA представляет собой художественный центр, который является художественной галереей и выставочной площадкой современного искусства. Он был создан художником и куратором Фернандо Баррионуэво в 1989 году в Альмерии. Здесь также проводятся международные биеннале современного искусства и презентуются художественные образовательные проекты. Желающие приобрести работы, могут сделать это онлайн.

Сайт: https://www.centromeca.com