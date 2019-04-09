Испанские отели дают гарантию хорошей погоды

Вторник, 09 Апрель 2019 Испания Испания

Испанские отели дают гарантию хорошей погоды

Отели Iberostar дают гарантию хорошей погоды и готовы компенсировать каждый ненастный день.

В этом году сеть отелей Iberostar в Испании расширила свою гарантию хорошей погоды, которая обычно не распространяется на Страстную неделю. В сообщении компании говорится, что с 12 по 28 апреля во всех отелях сети на Канарах, Балеарских островах и в Андалусии будет действовать вышеупомянутая гарантия.

Гарантия хорошей погоды - уникальный бонус от Iberostar, который подразумевает компенсацию за каждый дождливый день. Суть в том, что отель дарит постояльцу бесплатную ночь в любом отеле сети на территории Испании. Причем воспользоваться подаренными ночами можно в следующий свой приезд, пишет noticia.ru.

Однако обычно эта практика не распространяется на июль, август, Рождество и Страстную неделю, то есть в высокий сезон. В этом же году гарантия была расширена.

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