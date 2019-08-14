Испанские пенсионеры скинулись и купили деревню в Галисии

Последние обитатели покинули это место 50 лет назад. Но теперь у деревни появился шанс на возрождение. Купившие ее пенсионеры объясняют свой выбор так: «Здесь у каждого из нас будет свой дом, но при этом мы все будет рядом».

Продало деревню агентство недвижимости, специализирующееся на заброшенных объектах в Галисии, пишет noticia.ru.