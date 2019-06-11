Испанские пляжи постепенно избавляются от курильщиков

Окурки в песке и табачный дым доставляют дискомфорт многим отдыхающим. Особенно актуальна эта проблема для семей с детьми. Но сейчас наметилась тенденция по освобождению побережья от курильщиков.

На минувшей неделе сразу несколько автономных сообществ заявили о своем вкладе в борьбу с курением на пляжах. Одним из регионов, преуспевших в этой борьбе, считается Каталония, где с 2006 года пытаются избавить побережье от табака. В этом году список таких пляжей вырос еще на 8 позиций, пишет noticia.ru.

Но больше всего свободных от дыма пляжей насчитывается в Галисии - 79.

Теперь к этим автономным сообществам присоединились Андалусия и Астурия. А вот на Балеарских островах всего два пляжа официально заявлены как «свободные от дыма».