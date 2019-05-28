Испанские пограничники достали нелегала из бардачка

Вторник, 28 Май 2019 Испания Испания

Испанские пограничники достали нелегала из бардачка

Нелегальный мигрант из Марокко пытался попасть на территорию Испании в передней панели автомобиля Renault Laguna.

Во время проверки пограничники открыли бардачок и увидели там мужчину. Водитель автомобиля задержан, ему будет предъявлено обвинение в контрабанде людей.

Как сообщают испанские СМИ, в этот же день на границе были остановлены еще две машины, в каждой из которых были спрятаны нелегалы: в моторном отсеке в нише под лобовым стеклом и под задними сиденьями. Водители всех трех автомобилей арестованы, а мигранты извлечены из укрытий и отправлены обратно на родину, пишет noticia.ru.

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