Испанские предприниматели пожаловались королю на Каталонию

Четверг, 31 Октябрь 2019 Испания Испания

Испанские предприниматели пожаловались королю на Каталонию

Ведущие испанские бизнесмены подняли шум в присутствии главы государства, требуя как можно быстрее положить конец насилию в Каталонии.

Глава Института семейного бизнеса и группы Gestamp Франсиско Риберас заявил, обращаясь к Филиппу VI, что «очень опасно продолжать транслировать такой образ международным клиентам и инвесторам».

Риберас говорил от лица сотни крупных предпринимателей, входящих в ассоциацию. Он подчеркнул, что «необходимо восстановить нормальный ход жизни чем скорее, тем лучше», и продемонстрировал солидарность с «гражданами и предприятиями, которые пытаются продолжать в Каталонии повседневную работу вопреки насилию и протестам последних дней», пишет regnum.ru.

Король, со своей стороны, ограничил упоминания Каталонии соболезнованиями людям, пострадавшим от сильных дождей в последние дни и недели. Упомянул он и другие области, затронутые стихией, — такие как Мурсия, где проходила эта ежегодная встреча с предпринимателями.

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