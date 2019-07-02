Испанские преподаватели стали блогерами

Антонио Перес уже имеет более 4000 подписчиков на своем канале YouTube, выкладывая увлекательные занятия и рассказывая об интересных фактах, которые могут помочь ученикам лучше понять сложные темы. Как и он, все больше учителей осмеливаются выкладывать свои обучающие видео в интернет и превращать современные технологии в своих лучших помощников. Доктор изобразительных искусств Антонио Гарсия Вильяран преподавал рисование и живопись в школе, пишет espanarusa.com.

Сегодня у него насчитывается 10 000 студентов на платформе онлайн-курсов Udemy и более полумиллиона подписчиков на канале YouTube, посвященном изучению основ искусства. «Всего четыре года назад я понятия не имел, как включить камеру. Сейчас это дает гораздо больше свободы. Я объясняю, то, что знаю сам в наиболее удобной и интересной для меня форме», – рассказывает он. Марк Полко, преподаватель и специалист по технологиям в частной школе Сан-Франциско-де-Паула в Севилье, использует такой инструмент на всех своих занятиях. Он собирает интересные материалы в интернете и создает легкие для понимания видео для своих учеников. По его словам, это позволяет разнообразить занятия и дает возможность ученикам ознакомиться с материалами в любое время и в любом месте. «Роль преподавателя полностью изменилась. Речь идет не только об объяснении основ какого-либо предмета, но и о поддержке студентов и возможности направить их», – заявляет Марк Полко.

Согласно ежегодному исследованию социальных сетей IAB 75% молодежи используют YouTube, как свою третью любимую платформу после Instagram и WhatsApp. Те преподаватели, которые записывают уроки и разъяснение учебного материала, выкладывая их в интернет, становятся очень популярными среди учеников. Видео, связанные с обучением, собирают миллионы просмотров в день, а в прошлом году количество таких образовательных каналов в Испании выросло на 50%. YouTube в октябре прошлого года объявил об инвестициях в размере 20 миллионов долларов для стимуляции обучающего контента. На прошлой неделе под руководством YouTube в Мадриде была организована первая встреча с известными видеоблогерами и преподавателями, чтобы они могли вместе обсуждать и создавать новый качественный контент.

«Это очень хорошая формула для обогащения знаниями наших учеников. Они должны изучать разные источники и мнения. Преподаватели не несут абсолютную истину», – отмечает Лаура Куэста, профессор цифровой стратегии и социальных медиа Университета Камило Хосе Села (UCJC). Эксперт отмечает, что именно в области науки, технологий, инженерии и математики использование YouTube стало более популярным. «Это самые трудные для объяснения предметы. При записи такого контента помогаем всем студенты с разным уровнем восприятия информации иметь одинаковые возможности: они могут смотреть видео, столько раз, сколько это нужно для полного понимания, останавливаясь на самых трудных моментах», – добавляет она.

YouTube формирует идею так называемых уроков наоборот (flipped classroom) – инновационной методологии, когда студенты изучают теорию дома, а в классе время посвящается практике и более персонализированной работе. Это именно то, что делает Мигель Перес Луке, профессор математики Института Сьерра-де-Михас в провинции Малага. «Это дополнение к работе преподавателя, а не его замена. Теоретическую часть они могут узнать по видео, но в классе я помогаю им рассуждать и анализировать полученную информацию. Во время этого процесса преподаватель незаменим», – делится он. Антонио Перес из Кадиса тратит на запись видео около 20 часов в неделю, чтобы отразить в них многие основные темы физики и химии для средних и старших классов. Он знает, что другие учителя также используют его видео. Преподаватель создал еще один канал, в котором хранится более 500 научных экспериментов, проведенных его учениками.

Кроме точных наук, литература также требует внимания со стороны видеоблогеров и учеников. В таком случае на помощь приходят так называемые booktubers, которые делают видеообзоры литературы, входящей в школьную программу, тем самым увеличивая интерес школьников к чтению и поиску любимых книг. Преподаватель из Памплоны Андрес Рико опубликовал свои размышления о YouTube, как об образовательном инструменте в книге Un youtuber en educación. «Это реальность, которая у нас есть. Мы должны исследовать и экспериментировать. Всегда говорят об опасностях и о том, что может навредить, но при использовании с умом современные технологии могут помочь и поддержать интерес к учебе», – заявляет он.