Испанские школьники нашли в киндер-сюрпризе марихуану и съели ее
Трое учеников школы в Кадисе съели марихуану, которую они нашли внутри киндер-сюрприза.
Пакетик с наркотиком был помещен в пластиковый контейнер внутри шоколадного яйца, где должна была лежать игрушка.
Полиция пытается выяснить, как наркотик попал на территорию школы, пишет noticia.ru.
Дети в возрасте 6-7 лет съели марихуану случайно, приняв ее за сладости. После попадания наркотика в организм у них проявились различные симптомы недомогания, в том числе головокружение. Школьников доставили в медицинский центр. Анализы подтвердили, что дети находились под воздействием наркотического вещества.
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