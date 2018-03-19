Испанские школьники нашли в киндер-сюрпризе марихуану и съели ее

Пакетик с наркотиком был помещен в пластиковый контейнер внутри шоколадного яйца, где должна была лежать игрушка.

Полиция пытается выяснить, как наркотик попал на территорию школы, пишет noticia.ru.

Дети в возрасте 6-7 лет съели марихуану случайно, приняв ее за сладости. После попадания наркотика в организм у них проявились различные симптомы недомогания, в том числе головокружение. Школьников доставили в медицинский центр. Анализы подтвердили, что дети находились под воздействием наркотического вещества.