Испанские СМИ пошутили об уходе Mercedes из Формулы 1

Испанское издание Soy Motor 28 декабря сообщило о том, что команда «Мерседес» покинет Формулу-1 после 2020 года в качестве заводской команды и продолжит поставлять двигатели для своих четырёх команд. По информации источника, руководитель команды Тото Вольф и шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон перейдут в «Феррари», выкупив при этом имущество «Мерседеса», пишет championat.com.

Эта новость является шуткой, поскольку 28 декабря в Испании отмечается День простака, являющийся аналогом 1 апреля.

Примечательно, что ни одно другое испанское издание не опубликовало эту информацию.