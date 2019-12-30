Испанские СМИ пошутили об уходе Mercedes из Формулы 1

Понедельник, 30 Декабрь 2019 Испания Испания

Испанские СМИ пошутили об уходе Mercedes из Формулы 1

Испанские СМИ сообщили о уходе «Мерседеса» из Формулы-1, но сделали это в День простака.

Испанское издание Soy Motor 28 декабря сообщило о том, что команда «Мерседес» покинет Формулу-1 после 2020 года в качестве заводской команды и продолжит поставлять двигатели для своих четырёх команд. По информации источника, руководитель команды Тото Вольф и шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон перейдут в «Феррари», выкупив при этом имущество «Мерседеса», пишет championat.com.

Эта новость является шуткой, поскольку 28 декабря в Испании отмечается День простака, являющийся аналогом 1 апреля.

Примечательно, что ни одно другое испанское издание не опубликовало эту информацию.

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