Испанские социалисты лидируют на выборах в Европарламент

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел страны. Из 751 мандата в ЕП Испании принадлежат 54. ИСРП председателя правительства Педро Санчеса получает 20 кресел. Кандидатом от социалистов является глава МИД страны Жозеп Боррель. 72-летний дипломат занял пост министра в правительстве Санчеса летом 2018 года после вынесения вотума недоверия предыдущему кабинету консерваторов во главе с Мариано Рахоем.

Согласно предварительным данным, консервативная Народная партия (НП) получает 12 мест в ЕП, центристская "Граждане" - семь, левая коалиция "Объединившись, мы можем" - шесть. Впервые в ЕП проходит крайне правая "Вокс" с тремя мандатами. Кроме того, два кресла получает сепаратистская каталонская коалиция "Свободные для Европы". Ее кандидатом является бывший глава правительства региона Карлес Пучдемон, бежавший в Бельгию от испанского правосудия после незаконного референдума о независимости Каталонии.