Испанские социалисты передумали формировать коалицию

Об этом сообщила в понедельник пресс-конференции председатель ИСРП Кристина Нарбона.

По ее словам, социалисты также одобрили документ с инициативами, который представят левой коалиции "Объединившись, мы можем" - своему главному потенциальному союзнику, чтобы попытаться достичь соглашения. "Правительство сотрудничества, а не коалиционное правительство", - цитирует Нарбону ТАСС.

28 апреля в Испании состоялись досрочные всеобщие выборы. По их итогам победу одержала ИСРП исполняющего обязанности председателя правительства Педро Санчеса. Тем не менее политическая сила не получила абсолютного большинства в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), чтобы беспрепятственно утвердить Санчеса главой кабмина. Это означает, что социалистам нужно будет заручиться поддержкой других партий, пишет noticia.ru.

Дебаты в парламенте Испании по кандидатуре Санчеса на пост премьера начнутся 22 июля.