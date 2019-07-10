Испанские социалисты передумали формировать коалицию

Среда, 10 Июль 2019 Испания Испания

Испанские социалисты передумали формировать коалицию

Руководство Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) поддержало инициативу по формированию однопартийного правительства по итогам прошедших всеобщих выборов.

Об этом сообщила в понедельник пресс-конференции председатель ИСРП Кристина Нарбона.

По ее словам, социалисты также одобрили документ с инициативами, который представят левой коалиции "Объединившись, мы можем" - своему главному потенциальному союзнику, чтобы попытаться достичь соглашения. "Правительство сотрудничества, а не коалиционное правительство", - цитирует Нарбону ТАСС.

28 апреля в Испании состоялись досрочные всеобщие выборы. По их итогам победу одержала ИСРП исполняющего обязанности председателя правительства Педро Санчеса. Тем не менее политическая сила не получила абсолютного большинства в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), чтобы беспрепятственно утвердить Санчеса главой кабмина. Это означает, что социалистам нужно будет заручиться поддержкой других партий, пишет noticia.ru.

Дебаты в парламенте Испании по кандидатуре Санчеса на пост премьера начнутся 22 июля.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья