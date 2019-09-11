Испанские социалисты предлагают коалицию во избежание выборов

Среда, 11 Сентябрь 2019 Испания Испания

Испанские социалисты предлагают коалицию во избежание выборов

Некоторые представители Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) в регионах обеспокоены возможным повторением выборов и предлагают альтернативы.

Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

Лидер ИСРП Педро Санчес, являющийся в настоящее время главой правительства, все еще не решил проблему политической нестабильности в стране. Это означает, что Испания все ближе и ближе к очередным парламентским выборам, исход которых, как утверждают эксперты, непредсказуем. Некоторые лидеры ИСРП в автономиях считают, что коалиция с партией «Подемос», предлагаемая Санчесу Пабло Иглесиасом, лидером «Подемос», стала бы лучшим выходом, чем повторение выборов, пишет regnum.ru.

Социалисты предлагают программы коалиционного правительства ИСРП и «Подемос», однако ни Иглесиас, ни Санчес не согласны с предлагаемыми условиями: лидеры ИСРП представляют план коалиции, в которой члены «Подемос» не войдут в Кабинет министров, а Иглесиас надеется, что его партия будет играть более важную роль в парламенте. Санчес, в свою очередь, наотрез отказывается формировать коалицию с «Подемос», так как считает, что взгляды его партии кардинально расходятся со взглядами партии Иглесиаса.

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