Испанские суеверия

Если вы принадлежите к тому типу людей, которые никогда не ходят под лестницей и всегда настораживаются, если перед ними пробежала чёрная кошка, тогда вам будет интересно узнать, какими приметами озабочены суеверные испанцы.

В Испании «несчастливым» днём является Вторник, 13-е, в отличие от англосаксонской традиции, в которой таким днём будет Пятница, 13-е. Это связано с тем, что по легенде покровителем вторника выступает Арес, греческий бог войны, которому в римской мифологии соответствует бог Марс. Именно его в этой стране ассоциируют с ужасом, разрушениями и смертью. Испанское название вторника — Martes — происходит от имени бога Марса, а не Ареса. В Испании на этот счёт даже есть пословица: «En martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes». Это означает, что во вторник вам не стоит ни жениться, ни отправляться в путешествие, ни выходить из дома.

Ещё в Испании есть примета, согласно которой, если вы кладёте шляпу на кровать, это обязательно станет причиной вашей неудачи. Это связано с тем, что в древние времена люди верили, что злые духи живут в волосах, поэтому они легко могут перескочить с них на ваш головной убор, который облегчит нечисти путь к вашей кровати ночью.

Нелюбовь к острым предметам — не приносите испанцам в качестве подарка фирменные ножницы или набор качественных ножей. По традиции такой подарок будет означать, что скоро в семье произойдёт серьёзная ссора, которая навсегда разрушит родственные отношения. Поэтому дважды подумайте перед тем, как купить острые предметы в подарок испанцам, пишет espanarusa.com.

Следующая странная черта испанской культуры состоит в том, что когда вам хотят пожелать удачи, то произносят фразу "mucha mierda» — наиболее приличный перевод этой фразы: «ни пуха, ни пера», однако на деле такое выражение переводится намного грубее.

Также у испанцев есть странное и в каком-то смысле сакральное отношение к кактусам — никогда не удивлялись, почему у испанской семьи на окне стоит много кактусов? Всё очень просто — испанцы считают, что кактус - это то растение, которое способно быть препятствием для злых духов, если они вдруг захотят проникнуть в дом через окно.

Как вы наверняка слышали, традиционное число жизней кошек - 9. В Испании их почему-то на две меньше — 7.

Также мы не рекомендуем дарить своим испанским приятелям вещи жёлтого цвета. Этот цвет в Испании считается цветом дьявола и, конечно же, принесёт в дом одни беды. Более того, испанцы не будут надевать одежду жёлтых цветов на важные для них события, например, собеседование или выход в свет.

Для испанцев важно заходить в комнату с правой ноги. Если вы зашли с левой - ничего страшного, только не забудьте после этого три раза перекреститься.

Суеверные молодые девушки в Испании опасаются, если перед ними подметают пол, ведь их могут задеть по ногам. Это будет означать, что девушка либо никогда не выйдет замуж, либо будет очень несчастна в любви.

Если в Испании вы приходите в кафе, обязательно убедитесь, что у вас есть лишний стул, куда бы вы могли поставить свою сумку. Испанцы уверены, что если вы оставляете свой багаж на полу, то вас обязательно ждут крупные финансовые потери.

И последнее известное нам испанское суеверие связано с Новым годом. Обычно под бой курантов испанцы съедают ровно 12 виноградин, чтобы следующий год был для них удачным. Для усиления эффекта от этого ритуала важно быть одетым в красное нижнее бельё — в таком случае все ваши заветные желания точно исполнятся!