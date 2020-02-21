Испанские трактористы протестуют против низких цен

Пятница, 21 Февраль 2020 Испания Испания

Испанские трактористы протестуют против низких цен

Более 700 трактористов в пятницу выведут свою технику на дороги испанских провинций Таррагона, Мурсия и Гвадалахара.

Таким образом они собираются выразить своё недовольство ценообразованием в сельском хозяйстве.

Фермеры считают несправедливыми установленные на рынке цены и заявляют, что испытывают проблемы с экспортом своей продукции. Основная цель сегодняшней акции — выстроиться в колонну на трассе и привлечь максимальное внимание к своей проблеме, пишет noticia.ru.

На 24 февраля аналогичные протесты запланированы в Хаэне, на 25-е — в Севилье и Аликанте, на 28-е — в Леоне и Сантандере. В марте акция пройдёт в Уэльсе и на Канарских островах.

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