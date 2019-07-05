Испанские ученые назвали продукт, снижающий риск развития рака
Команда ученых из университетов Мадрида и Гранады поделилась результатами 14-летнего исследования о роли молочных продуктов в профилактике заболеваний.
Выяснилось, что нежирное молоко помогает предотвратить развитие целого ряда заболеваний. Среди них называются риск метаболического синдрома, диабета второго типа, рак кишечника и рак мочевого пузыря.
А пожилым людям полезно пить молоко, чтобы избежать саркопении — возрастного изменения скелетной мускулатуры, пишет noticia.ru.