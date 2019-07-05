Испанские ученые назвали продукт, снижающий риск развития рака

Пятница, 05 Июль 2019 Испания Испания

Испанские ученые назвали продукт, снижающий риск развития рака

Команда ученых из университетов Мадрида и Гранады поделилась результатами 14-летнего исследования о роли молочных продуктов в профилактике заболеваний.

Выяснилось, что нежирное молоко помогает предотвратить развитие целого ряда заболеваний. Среди них называются риск метаболического синдрома, диабета второго типа, рак кишечника и рак мочевого пузыря.

А пожилым людям полезно пить молоко, чтобы избежать саркопении — возрастного изменения скелетной мускулатуры, пишет noticia.ru.

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