Испанские ученые: оливковое масло помогает предотвратить рак груди

Среда, 23 Январь 2019 Испания Испания

Испанские ученые: оливковое масло помогает предотвратить рак груди

Испанские ученые доказали, что оливковое масло помогает предотвратить рак груди.

В Больнице при Университете Хаэна провели исследование в сотрудничестве с компанией Genyo и подтвердили, что оливковое масло обладает свойствами, которые могут помочь в предотвращении развития рака молочной железы трижды негативного подтипа.

Группа исследователей онкологического отделения больницы смогла доказать превентивные свойства одного из компонентов масла – гидрокситирозола, который считается одним из наиболее сильных натуральных антиоксидантов и содержится в оливковом масле первого холодного отжима (virgen extra) и в оливках. Он воздействует напрямую на материнские раковые клетки, сокращая их количество и снижая их способность к размножению. Также исследователи добавляют, что это соединение способно снизить агрессивность, способность к миграции и инвазивные свойства раковых клеток, пишет noticia.ru.

Рак молочной железы – один из наиболее распространенных видов этого заболевания, а трижды негативный подтип считается крайне агрессивной разновидностью, которая характеризуется низкими показателями выживаемости, обширным распространением, неоднородностью опухолевых клеток, высокой вероятностью формирования метастазов. К тому же при лечении наблюдается низкая степень реагирования на медикаменты и нередко появляются рецидивы.

Результаты исследования, таким образом, могут стать предварительным этапом перед тестированием гидрокситирозола в терапевтических целях. В настоящее время группа находится в поиске финансирования для продолжения исследований и привлечения дополнительного персонала к разработке новой стратегии лечения трижды негативного рака молочной железы.

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