Испанские ученые против фальсификации риса

После ввода изображения в созданную ими компьютерную программу, система предоставляет точные подробные данные о типе зерна. Группа ученых отправилась в несколько местных супермаркетов для закупки риса нескольких сортов из Валенсии и Сарагосы. Затем они сформировали базу данных с 27 000 изображений горстей зерна. На основе этих фотографий был создан специальный алгоритм, благодаря которому программа способна отличать один вид продукта от другого. Это, в свою очередь, может помочь выявлять случаи фальсификации, которые не несут опасности для здоровья потребителей, но сильно влияют на ценовую политику: продукт более низкого качества продается под этикеткой элитных сортов.

Программа способна распознавать все оттенки зерен, чтобы сопоставить их с цветовой комбинацией, распределенной по сортам. Подобные сверхточные алгоритмы используются также в системах распознавания лиц или для идентификации опухолевых клеток, пишет espanarusa.com.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), мировое производство зерновых в 2019 году составило около 2 685 миллионов тонн, рис находится на третьем месте. Испания – вторая по величине страна Европы, которая его производит. По мнению экспертов Сети по борьбе с фальсификацией пищевых продуктов Европейской комиссии, случаи подделки пищевых продуктов увеличиваются с каждым годом. Только в 2018 году было конфисковано более 3 600 тонн фальсифицированных продуктов питания и напитков.

В настоящее время контроль качества риса обычно проводится с использованием дорогого химического измерительного оборудования. «Разработанная нами система является дешевым способом проверить качество риса. Мы протестировали ее даже с использованием фотографий, сделанных на смартфоны. Все идеально работает. Мы были поражены точности, с которой она идентифицирует даже рисовую муку», - рассказывает Хосе Торресилла. Этот проект был осуществлен за счет финансирования самого университета. Ученые уже говорят о том, что этот алгоритм может быть применен в будущем для распознавания типов других продуктов.