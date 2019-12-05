Испанские ученые рассказали, как правильно завтракать

По словам президента Испанской федерации обществ питания и диетологии Асенсьон Маркос, не стоит начинать день с пищи, содержащей избыток насыщенных жиров: промышленной выпечки или мясных продуктов. Несоблюдение этого простого правила может привести к различным недомоганиям.

Как отмечает директор медицинского института Vithas International Сесилия Альмуинья, ряд продуктов может ухудшать симптомы рефлюкса или гастрита у людей с данными патологиями или предрасположенностью к ним. В этот список входит, например, кофе из-за высокого содержания кофеина. Многие начинают день именно с него, а потом удивляются, откуда у них изжога или икота. Поэтому с утра пить только его ни в коем случае нельзя, обязательно нужно съесть что-нибудь еще. То же самое касается цитрусовых, которые усиливают кислотность. Соки на завтрак можно пить только натуральные, пишет rg.ru.

А вот газировка абсолютно противопоказана. По словам Альмуиньи, лучше вообще ограничить ее потребление. Часто именно из-за нее люди жалуются на вздутие в животе (это происходит из-за бессознательного глотания воздуха или чрезмерного количества газа в желудке). А повышенное содержание сахара в газировке может привести к ожирению и ряду других заболеваний.

Что касается продуктов питания, которые лучше всего подходят для завтрака, то это фрукты, молочные продукты и злаковые. Они богаты витаминами и микроэлементами. Можно также добавить немного вареной индейки, курицы, тунца или яйцо.

Отдельно стоит упомянуть орехи, их лучше есть именно с утра, чтобы получить энергию на весь день. Только не нужно забывать, что арахис на самом деле не орех, он относится к бобовым, а потому для завтрака это лишком тяжелая пища.