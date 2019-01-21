Испанские ученые рассказали об опасности кассовых чеков

Понедельник, 21 Январь 2019 Испания Испания

Испанские ученые рассказали об опасности кассовых чеков

Кассовые чеки могут быть опасны для здоровья, выяснили ученые Гранадского университета в Испании.

В некоторых чеках содержится бисфенол А, который при определенном стечении обстоятельств может вызывать порок развития мочеполовой системы, бесплодие, ожирение и даже рак, пишет noticia.ru.

В частности, бисфенол А есть в кассовых чеках, которые выдают магазины Испании, Бразилии и Франции. Они изготовлены из термальной бумаги. Особенно опасно соприкосновение таких чеков с продуктами питания.

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