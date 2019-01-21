Испанские ученые рассказали об опасности кассовых чеков

В некоторых чеках содержится бисфенол А, который при определенном стечении обстоятельств может вызывать порок развития мочеполовой системы, бесплодие, ожирение и даже рак, пишет noticia.ru.

В частности, бисфенол А есть в кассовых чеках, которые выдают магазины Испании, Бразилии и Франции. Они изготовлены из термальной бумаги. Особенно опасно соприкосновение таких чеков с продуктами питания.