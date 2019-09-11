Испанские ученые рекомендовали проводить больше времени стоя

В этом положении человек расходует больше энергии, чем за то же время, но проведенное сидя или лежа. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Ученые решили узнать, сколько энергии мы расходуем в положении стоя, сидя и лежа. Принять участие в эксперименте вызвались 55 здоровых добровольцев, преимущественно женщин, средний возраст которых составил 21,7 лет.

Для оценки расхода энергии был использована непрямая калориметрия — метод определения теплообразования в организме по его газообмену, при котором учитываются количества потребленного кислорода и выделенного углекислого газа с последующим расчетом теплопродукции организма.

Исследование показало, что за 6 часов в положении стоя организм тратит на 45 ккал больше, чем в положении лежа или сидя. Разница между расходом энергии лежа и сидя оказалась незначительной, пишет blog.mednote.life.

Полученные результаты имеют важное значение в свете распространенности сидячего образа жизни. Доказано, что такое времяпрепровождение вредит работе головного мозга.

Отсутствие физической активности является вторым фактором риска ранней смерти после курения, предупреждают ученые, добавляя, что даже короткие перерывы — на зарядку, прогулку и так далее — могут снизить риски.

Ранее исследователи рекомендовали офисным работникам чередовать работу стоя и сидя. По их мнению, такой рабочий режим снижает чувство усталости и повышает настроение.