Испанские ученые совершили прорыв в борьбе с раком простаты

Четверг, 04 Апрель 2019 Испания Испания

Испанские ученые совершили прорыв в борьбе с раком простаты

Команда ученых из онкологического центра в Мадриде сообщили об успешном испытании препарата в лечении рака простаты.

До этого препарат Trametinib использовался только для лечения меланомы.

Препарат испытывали на больных с раком на последней стадии. И, как сообщают испанские СМИ в среду, результаты обнадеживают. Один из пациентов - 73-летний мужчина с запущенным раком простаты проходил лечение по стандартной схеме, и его состояние только ухудшалось, рассказывает онколог Хесус Гарсиа-Донас.

Экспериментальное лечение препаратом Trametinib неожиданно дало положительный результат. Значительно снизился уровень антигена ПСА, вырос гемоглобин и отпала необходимость в применении анальгетиков, пишет noticia.ru.

Впрочем, пока рано делать окончательные выводы и лечение вышеупомянутым препаратом других больных пока проводиться не будет. На его базе может быть создано новый медикамент - специально для лечения рака простаты.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья