Испанские ученые создали необычную экофутболку

В лабораториях испанского университета Малаги был разработан прототип футболки, которая генерирует электричество. Носимая «батарейка» лучше всего будет работать на спортсменах, так как для получения электричества используется принцип разности температур, пишет faktom.ru.

Исследователи из Испании придумали особые углеродные наночастицы, которые добавляются к недорогим веществам, таким как этаноловый спирт, полученный из шкур помидоров, и вода, после чего получившийся раствор наносится на хлопковую одежду. Когда такая футболка окажется на сильно разогретом от упражнений теле спортсмена, то раствор впитается в ткань, и приобретет способность генерировать электричество из разницы температур тела человека и окружающей среды.

Какое устройство можно запитать таким источником, авторы разработки не уточняют, но они уже работают над улучшением своего детища, чтобы в итоге одежду можно было видеть в темноте (уменьшит число ДТП в темное время суток) или заряжать смартфон.