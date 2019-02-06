Испанские ученые создали самое подробное изображение Вселенной

Группа ученых под руководством Алехандро С. Борлаффа использовала оригинальные фотографии, сделанные при помощи космического телескопа Hubble в зоне, называемой Hubble Ultra Deep Field (HUDF).

Улучшив процесс комбинации изображений, ученые восстановили огромное количество света, исходящего от звезд, который теряется в зоне галактик, более крупных чем HUDF. Созданное изображение позволяет осознать, что многие галактики в два раза больше, чем было принято думать, пишет espanarusa.com.

Изображение HUDF было получено в результате соединения сотен фотографий, сделанных из космоса камерой Wide Field Camera 3 (WFC3) в течение более чем 230 часов в 2012 году, и на данный момент оно является самым подробным изображением Вселенной. Метод простого объединения отдельных фотографий не был оптимальным способом для обнаружения слабо освещенных объектов, поэтому ученые под руководством Борлаффа вернулись к архиву фотографий, сделанных с телескопа, чтобы улучшить процесс слияния изображений и сохранить на фотографии как небольшие и далеко расположенные галактики, так и протяженные пространства больших галактик.

Камера WFC3, с помощью которой были сделаны фотографии, установлена в космосе в 2009-м, и поскольку на Земле ученые не имели опыта одновременного использования камеры и телескопа, было довольно трудно провести калибровку оптики. Поэтому исследователям пришлось проанализировать тысячи изображений, сделанных в разных космических зонах, чтобы улучшить точность фотографии.

В итоге изображение, которое на сегодня является самой подробной и масштабной фотографией Вселенной, стало возможным благодаря улучшенным методам обработки визуальной информации.