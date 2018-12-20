Испанские ученые в списке самых влиятельных исследователей мира

Исследователи из Политехнического университета Валенсии Авелино Корма, Ампаро Чиральт, Эрменехильдо Гарсия и Педро Луис Родригес вошли в число самых влиятельных ученых мира. Все четверо включены в список Highly Cited Researchers (HCR) 2018, в который попадают только наиболее часто цитируемые исследователи.

Общий список выдающихся ученых HCR включает более 4000 человек, внесших значимый вклад в развитие разных сфер знаний, пишет espanarusa.com.

Авелино Корма и Эрменехильдо Гарсия работают в химической науке. Корма – один из самых уважаемых ученых в молекулярной химии, он опубликовал более 1200 статей в международных журналах, написал три книги и запатентовал более сотни изобретений.

Гарсия – почетный доктор наук Бухарестского университета, удостоенный премии RSEQ-Janssen Cilgag за свои исследования в органической химии.

Ампаро Чиральт, впервые попавшая в этот престижный рейтинг, демонстрирует выдающиеся результаты в физико-химическом анализе пищевых продуктов. Она приняла участие в 70 с лишним научных проектах, опубликовала более 270 статей и 100 глав в международных книжных изданиях, а также является совладельцем 10 патентов.

Педро Луис Родригес работает в сфере молекулярной биологии над созданием растений, устойчивых к засухе. Результаты этого исследования позволят увеличить урожаи и обеспечить продуктами питания растущее население планеты несмотря на климатические изменения на Земле.