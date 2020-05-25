Испанские учёные доказали пользу рыбной диеты

Статья специалистов, в которой раскрывается эффективный способ избежать проблем с сердцем, опубликована в журнале Journal of the American Heart Association.

Как сообщает Lenta.ru, в исследовании приняли участие 26 034 женщины со средним возрастом 53 года, у которых взяли образцы крови на определение содержания липопротеинов — белков, в состав которых могут входить различные вещества, включая триглицериды и холестерин. Кроме того, среди участниц провели опрос, чтобы узнать, как часто они ели рыбу и употребляли пищевые добавки с омега-3, пишет noticia.ru.

Известно, что высокое содержание холестерина, связанного с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) и называемого «плохим» холестерином, коррелирует с высоким риском атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

В образцах плазмы крови измерили содержание липидов, липопротеинов и аполипопротеинов, а также соотнесли их с потреблением таких ненасыщенных жирных кислот, как эйкозапентаеновая (ЭПК), докозагексаеновая (ДГК) и α-линоленовая кислота (АЛК). Оказалось, что частое употребление рыбы и добавок с омега-3 связано с низким содержанием триглицеридов и крупных частиц липопротеинов очень низкой плотности ЛПОНП. При этом ДГК и АЛК способствовали увеличению содержания липопротеинов высокой плотности с «хорошим» холестерином, а ЭПК снижала концентрацию ЛПОНП.

В целом омега-3-ненасыщенные кислоты способствовали профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, однако каждый вид жирной кислоты оказывал специфичный эффект, изменяя содержание или размер частиц ЛПНП. Маленькие частицы в наибольшей степени связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями в отличие от более крупных ЛПНП.