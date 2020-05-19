Испанские учёные назвали продукты, ускоряющие старение

К такому выводу пришли учёные из Университета Наварры. В исследовании приняли участие 886 человек в возрасте от 57 до 91 года.

К продуктам, ускоряющим старение клеток, относится, прежде всего, ультрапереработанная пища, полуфабрикаты. Крайне вредны в этом отношении также выпечка и хлебобулочные изделия, десерты с большим содержанием сахара, сладкие газированные напитки, снеки и кукурузные хлопья. Стоит по возможности исключить из своего рациона продукты из переработанного мяса (колбасы, сосиски), пишет noticia.ru.

Такая еда практически не даёт полезных витаминов и клетчатки, зато в избытке содержит консерванты, усилители вкуса, сахар, соль, вредные жиры и красители. Они укорачивают теломеры хромосом — процесс, непосредственно связанный со старением.