Испанские винодельни спешат отправить вино в Великобританию

Это составляет около трети общего объема экспорта напитка за рубеж.

Возросшая активность на британском направлении объясняется опасениями, связанными с выходом Соединенного Королевства из Европейского союза.

Так, например, на винодельне Bodegas Riojanas сообщили, что уже завершили 90% сделок, запланированных на первую половину 2019 года, пишет noticia.ru.

Испанская винная федерация выпустила рекомендации, в которых посоветовала производителям обезопасить себя перед брекситом и составить предварительные планы поставок, обращая особое внимание на процесс маркировки.

При этом, как сообщает ассоциация виноделов Grupo Rioja, экспорт в Великобританию упал на 16% за первые 11 месяцев 2018 года, в то время как на глобальном уровне снижение составило 10%. В винодельческой индустрии это в определенной степени связывается с брекситом.