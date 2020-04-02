Испанские власти выплатят субсидии домработницам

Субсидию смогут получить те домашние работники, которые из-за эпидемии коронавирусной инфекции лишишись работы или стали работать по сокращенному графику. Эта субсидия позволит лицам, которые были зарегистрированы в качестве домашней прислуги до вступления в силу режима чрезвычайной ситуации и которые не могут продолжать свою деятельность из-за карантина, получать 70% от своей декларируемой зарплаты, пишет rossaprimavera.ru.

Вице-президент по социальным правам и повестке 2030 года Пабло Иглесиас заверил на пресс-конференции после заседания Совета министров, что с помощью этой меры, входящей в новый пакет социальных мер, правительство сможет продолжать обеспечивать безопасность и защиту людей, которые пострадали от коронавирусной эпидемии.

«Домашние работницы выполняют очень важную и малопризнанную работу. Не может быть так, чтобы они снова стали великими забытыми», — сказал Иглесиас.

На эту субсидию смогут подать документы люди, работавшие домашней прислугой и уволенные непосредственно до и после вступления в силу карантина.