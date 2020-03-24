Испанские военные рассказывают о страшных находках в домах престарелых

Вторник, 24 Март 2020 Испания Испания

Испанские военные рассказывают о страшных находках в домах престарелых

Испанские военнослужащие, которые во время пандемии коронавируса помогают обеззараживать здания, находят тела пожилых людей в домах престарелых.

По словам министра обороны Маргариты Роблес, военные рассказывают, что им часто попадаются совершенно брошенные старики, лежащие в своих постелях. За ними никто не ухаживает. Нередко они находят тела уже погибших от коронавируса пожилых людей. Ситуация во многих домах престарелых Мадрида критическая.

Вирус Covid-19 особенно опасен для пожилых пациентов, пишет noticia.ru.

По данным информационного агентства Europa Press, прокуратура уже проводит расследование.

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